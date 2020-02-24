شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يعلن موعد إيداع دعم الدفعة الـ28 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ينتظر المواطنون إيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن وهي الدفعة الـ28، التي سيتم إيداعها في حسابات المستفيدين يوم الثلاثاء 10 مارس من الشهر المقبل.

ومن المقرر إيداع الدعم في حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، إلا إذا صادف اليوم يوم إجازة رسمية فيتم تقديم صرف الدعم أو تأخيره ليوم واحد فقط.

يذكر أن البرنامج أودع في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83% ليتجاوز عددهم 12.7 مليون مستفيد وتابع.