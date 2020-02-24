شكرا لمتابعة خبر عن الأمن العام يكشف قصة طفل تعرّض لحادث بعد تقليد والده أثناء القيادة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نشر الأمن العام، مقطع فيديو توعوي للآباء حول استخدام الجوّالات أثناء القيادة.
وأوضح المقطع، أحد الأطفال وهو يقوم باستخدام الجوّال للتصوير أثناء لعبه بالسيارات الموجودة في مدينة ملاهي، حتى اصطدم بآخر.
وأبان الفيديو، إصابة الطفل إثر الحادث، ومن ثم يظهر الأب ويستنكر استخدامه الجوّال أثناء قيادة السيارة، فيرد الابن بأنه يراه دائمًا يفعل ذلك.
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