أكَّد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، دعم المملكة العربية السعودية لجهود نزع السلاح في منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن هناك صمتًا دوليًا تجاه سلوك إيران في منطقة الشرق الأوسط.
وقال وزير الخارجية، إن التحديات التي أوجدها النظام الإيراني تهدد السلم والأمن الدوليين، وإعلانها تخفيض الإنفاق النووي يدل على عدم سلمية برنامجها، موضحًا أن المملكة تنظر بقلق للمخاطر التي تهدد منطقة الخليج.
وأعرب وزير الخارجية، في كلمته أمام مؤتمر نزع السلاح بجنيف، الإثنين، قلق الرياض من حالة الجمود والتعثر، التي تواجه مهام مؤتمر نزع السلاح.
وأشار وزير الخارجية، إلى أن السعودية وقعت اتفاقيات دولية وتشريعات وطنية، من أجل تفعيل جهود برامج نزع السلاح.
اقرأ أيضًا:
وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزبي الاتحاد المسيحي بألمانيا
وزير الخارجية: صواريخ الحوثي تؤكد عدم جديتها في حل أزمة اليمن
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية: هناك صمت دولي تجاه سلوك إيران بالشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.