الكويت تخصص فندقًا لمرضى كورونا.. وكشف آخر مستجدات حالة المواطن السعودي

خصصت الحكومة الكويتية، أحد الفنادق لإقامة مرضى فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تأكد إصابة 3 حالات قادمة من مدينة مشهد الإيرانية إحداها لمواطن سعودي.

وذكر مراسل قناة «الإخبارية» في تقرير له من الكويت، اليوم الإثنين، أن بعض أعضاء مجلس الأمة الكويتي طالبوا بوقف المدارس مؤقتا، خوفا من تفشي كورونا، وكذلك مطالبات بوقف الاحتفالات باليوم الوطني التي ستبدأ غدا الثلاثاء.

وحول حالة المواطن السعودي المصاب بكورونا، أوضح التقرير أنه يعامل كمواطن كويتي، وتُجرى له حاليا كل الإجراءات الطبية اللازمة لحين شفائه من الفيروس.

وأضاف تقرير الإخبارية، أن الكويت دخلت خطة طوارئ كبيرة بين وزارة الصحة وباقي الوزارات المعنية لمكافحة كورونا، مضيفا ان وزارة المالية الكويتية قامت بحجز بعض الفنادق لإيواء المصابين أو ممن يشك في إصابته بالفيروس خلال فترة الحجر الصحي، ومن ضمنهم الحالات الثلاث التي تم الإعلان عنها اليوم.

من جانبه طالب رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، عبر حسابه بتويتر، من الحكومة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية بشكل كامل لمنع والحد من انتشار فيروس كورونا، كما طالب الجميع التعاون من أجل مصلحة المواطنين.

وأضاف الغانم أنه تواصل مع زير الصحة، الذي أبلغه بدعوة النواب الراغبين في معرفة كل تفاصيل استعدادات الوزارة للحضور عصر اليوم الإثنين، في وزارة الصحة؛ حيث ستقوم الوزارة بعرض مرئي يتضمن كافة تفاصيل استعداداتها وإجراءاتها.

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ووجه الغانم، الشكر والتقدير، للأطباء و منتسبي وزارة الصحة الذين قطعوا إجازاتهم وباشروا أعمالهم لمواجهة انتشار هذا المرض.

بدورها، اعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، إن هناك تنسيقًا قائمًا مع وزارة الصحة الكويتية بشأن إصابة مواطن سعودي قادم من إيران بفيروس كورونا الجديد.

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