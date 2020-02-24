بـ5 مناطق بالمملكة.. تدشين 21 مركزًا للشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية

دشَّنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية؛ بالشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، اليوم الإثنين، المرحلة الأولى من الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية، من خلال إطلاق 21 مركزًا في 5 مناطق على مستوى المملكة.
والـ5 مناطق هي: مكة المكرمة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، القصيم، والرياض، وذلك لتسهيل الوصول للمعلومات التقنية المحلية والخدمات المتعلقة بمجالات الملكية الفكرية للجهات الأعضاء في الشبكة.
وخلال ذلك، تم توقيع 6 اتفاقيات مع القطاعين الحكومي والخاص لكلٍ من جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة طيبة، وجامعة عفت، ومدينة الملك فهد الطبية، والمجلس الصحي السعودي، وشركة I-be ؛ بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، وحضور ممثل من المنظمة العالمية للملكية الفكرية السيد مصدق حسين.
ويأتي ذلك؛ كدلالة على أهمية الملكية الفكرية كأداة لتعزيز الأصول غير الملموسة، وانعكاسها على الاقتصاد العالمي على وجه العموم، والاقتصاد الوطني على وجه الخصوص، من خلال توليد واستخدام حقوق الملكية الفكرية، والاستفادة منها واحترامها ورعايتها، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
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