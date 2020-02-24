السعودية اليوم / مدير تعليم حائل يفتتح معرض "حياتك تهمنا" بالتزامن مع الأسبوع المكثف للتوعية بأضرار المخدرات



حائل 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

‏افتتح ‏مدير عام التعليم بمنطقة حائل المكلف يحيى العماري أمس، معرض "حياتك تهمنا" والذي تنظمه إدارة التوجيه والإرشاد "بنين وبنات" بالتعاون مع إدارة الشؤون الوقائية بإدارة مكافحة المخدرات بمنطقة حائل، بحضور عدد من القيادات التعليمية الذي يتزامن مع الأسبوع المكثف للتوعية بأضرار المخدرات "نبراس" في جميع مدارس التعليم العام بالمنطقة وذلك بثانوية الأمير سعود بن عبدالمحسن بحائل .

وتجول مدير تعليم حائل في أركان المعرض واستمع إلى شرح مفصل من القائمين على المعرض عن أخطار المخدرات ‏والوسائل الحديثة التي يكون ترويج المخدرات من خلالها وأيضاً إلى كيفية مكافحتها والوقاية منها، ‏كما اطلع على القسم الفني الإبداعي الخاص برسمات الطلاب والتي تبين خطر المخدرات وأثرها في المجتمع إضافة إلى عرض مرئي عن أضرار المخدرات وعواقبها الوخيمة على الفرد والمجتمع من إعداد المرشدين ‏الطلابيين بثانوية الأمير سعود بن عبد المحسن.

من جهته أكد مدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم حائل فواز بن عبدالله النعام على أهمية مثل هذه المعارض للتوعية ضد هذه الآفة الخطيرة مشدداً على حرص القيادة التعليمية على تحصين أبنائنا وبناتنا ضد كل الهجمات الشرسة على وطننا الغالي ومواطنيه المخلصين .

// انتهى //

11:22ت م

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