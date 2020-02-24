شكرا لمتابعة خبر عن اتهامات لجهاز «قسطرة القلب» بقتل إعلاميًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - واجهت مستشفى الملك فهد بمنطقة الباحة، اتهامات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول تورطهم في قتل إعلامي منذ 10 أيام.

وجاءت الاتهامات بسبب جهاز قسطرة القلب حيث تنبعث منه إشعاعات لا تحتمل، ولم يتمكن الأطباء من إسعاف الإعلامي الذي تعرض لجلطة بسبب مشاكل الجهاز.

وقرر المسئولون مخاطبة الشركة المصنّعة لإصلاحه أو توفير البديل، حيث لا يوجد حلولا لمرضى القلب وخصوصا المصابين بالجلطات.