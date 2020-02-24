شكرا لمتابعة خبر عن اتهامات لجهاز «قسطرة القلب» بقتل إعلاميًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - واجهت مستشفى الملك فهد بمنطقة الباحة، اتهامات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول تورطهم في قتل إعلامي منذ 10 أيام.
وجاءت الاتهامات بسبب جهاز قسطرة القلب حيث تنبعث منه إشعاعات لا تحتمل، ولم يتمكن الأطباء من إسعاف الإعلامي الذي تعرض لجلطة بسبب مشاكل الجهاز.
وقرر المسئولون مخاطبة الشركة المصنّعة لإصلاحه أو توفير البديل، حيث لا يوجد حلولا لمرضى القلب وخصوصا المصابين بالجلطات.
كانت هذه تفاصيل خبر اتهامات لجهاز «قسطرة القلب» بقتل إعلاميًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.