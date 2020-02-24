شكرا لمتابعة خبر عن «التعاون الإسلامي» ترحب باتفاق الولايات المتحدة وطالبان بشأن الحد من العنف في أفغانستان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان، بالتشاور مع الحكومة الأفغانية، بشأن الحد من العنف في شتى ربوع أفغانستان تمهيدًا لتحقيق سلام مستدام.

وأعرب معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن كامل دعم المنظمة واستعدادها لتقديم المساعدة، بكل الطرق الممكنة، لإنجاح المحادثات بين الأطراف الأفغانية من خلال عملية سلام يمتلكها ويقودها الأفغان، على النحو الذي جددت تأكيده القرارات والإعلانات التي صدرت عن القمة الإسلامية الرابعة عشرة التي انعقدت في مكة المكرمة يوم 2019/5/31 , ومؤتمر العلماء الدولي حول السلم والأمن في أفغانستان الذي انعقد في مكة المكرمة يوم 2018/7/11.