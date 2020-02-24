شكرا لمتابعة خبر عن «الخطوط السعودية» تهنئ وزير النقل بعد تعيينه رئيسًا لها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبّرت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، اليوم الاثنين، عن سعادتها البالغة بتعيين وزير النقل المهندس صالح الجاسر رئيسًا لمجلس إدارتها. وقال حساب مركز الاتصال التابع للمؤسسة، عبر موقع التدوين الصغير تويتر: “‏مدير عام ومنسوبو المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية يهنئون معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل على الثقة الكريمة بتعيينه رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة، سائلين الله لمعاليه العون والتوفيق “. وجاء ذلك ف إعادة تغريد، تدوينة لصالح الجاسر قال فيها:” ‏أتقدم بآيات الشكر والامتنان إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهدة الأمين -حفظهما الله- على الثقة الملكية بتعييني رئيسًا لمجلس إدارة ‎الخطوط السعودية سائلاً المولى القدير أن أكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة في تطوير هذه المؤسسة الوطنية العريقة وخدمة الوطن الحبيب ” .

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