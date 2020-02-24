بالفيديو.. «ريتاج» تروي معاناتها مع «العضل»: شقيقي هددني بالذبح

تعد أزمة «العضل» في تزويج النساء من الشخص الكفء المناسب لها، مشكلة اجتماعية تحتاج إلى حل، وتحمل في طياتها الكثير من المآسي، وهو ما حكته «ريتاج» التي تعرضت لهذه الأزمة، التي وصلت لتهديدها بالقتل؛ حال إصرارها على الزواج.

وقالت «ريتاج»، خلال استضافتها في برنامج «اتجاهات»، الذي تقدمه الإعلامية نادين البدير على قناة «خليجية»، إن أخاها الأكبر كان هو السبب في «العضل»؛ حيث رفض تزويجها بعد أن رفضت تحويل مبلغ شهري له من راتبها.

وأضافت، أن شقيقها الأكبر اعترض على الخاطب المتقدم بحجة أنه أصغر منها في السن، ثم ادعى أن العريس حرضني على أهلي، وأخيرًا اعترض بحجة النسب.

واشارت «ريتاج»، إلى أنها حاولت مع شقيقها إقناعه بالموافقة على الخاطب، كما ذهبت إلى دار الإصلاح ولم تخرج بنتيجة، ثم تدخل رجل من الإمارة في الموضوع دون جدوى أيضًا، ثم تدخل رجل مُصلح آخر معروف، ثم دار الحماية ثم النيابة وإصلاح المحكمة، وأخيرًا قامت برفع قضية العضل.

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وأكَّدت «ريتاج»، أنها قررت من نفسها ودون مشورة من أحد، رفع قضية العضل أمام المحكمة، مضيفة أن القاضي اقتنع مائة في المائة بأنها «معضولة»، وأن أخاها يرفض تزويجها، كما طلب حضور الخاطب، واقتنع مائة في المائة بأنه رجل كفء. ولكنه أصر على حضور الأب والأخ، وبالفعل حضرا في الجلسة الثانية؛ لكن أخي أشار لي بأنه سيذبحني، وأخذ يشير إلى رقبته بعلامة الذبح كلما وجَّه القاضي نظره بعيدًا عنه، مضيفة أنها في الجلسة الثالثة لم تحضر لخوفها على نفسها من تهديد أخيها.

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