السعودية اليوم / الكويت تعلن إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا المستجد قادمين من إيران



الكويت 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

أعلنت الكويت اليوم إصابة ثلاثة أشخاص بفيروس كورونا المستجد قادمين من مدينة مشهد الإيرانية.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية بأن الفحوصات الأولية التي أجريت للقادمين من مدينة مشهد الإيرانية أسفرت عن وجود ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت الوزراة في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية: " إن الحالة الأولى وهي لمواطن كويتي يبلغ من العمر 53 عامًا والثانية لمواطن سعودي يبلغ من العمر 61 عامًا حيث إن الحالة الصحية للمصابين إلى الآن طبيعية ولم تظهر عليهما أي أعراض للمرض، أما الحالة الثالثة فهي لغير محددي الجنسية ويبلغ من العمر 21 عامًا وهناك بوادر أولية ظهرت بأعراض المرض وأن جميع الحالات الثلاث تحت الملاحظة المستمرة من قبل الهيئة الطبية".

وأكدت الوزارة أنها اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة بالتنسيق مع الهيئات والجهات المعنية في الدولة وفقًا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، مضيفة أنها قامت بعمل مسوحات للكشف عن الفيروس باستخدام الكواشف الفيروسية المعتمدة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

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10:11ت م

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