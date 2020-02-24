السعودية اليوم / هيئة الهلال الأحمر بالمدينة المنورة تنفّذ برامج تدريبية بالعلا



المدينة المنورة 30 جمادى الآخر 1441هـ الموافق 24 فبراير 2020م واس

نفّذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمدينة المنورة, بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا برامج تدريبية في الإسعافات الأولية, استفاد منها 1958 من أبناء وبنات المحافظة.

وهدفت البرامج التدريبية إلى تعزيز التوعية لدى أفراد المجتمع حول التعامل مع مختلف الحالات الإسعافية, وشملت البرامج دورات تدريبية وتوعوية بمسرح فرع جامعة طيبة بالعلا, إضافة إلى دورتان في الإسعافات الأولية لمنسوبي الشركات, وأخرى لمنسوبي وحدة إطفاء المطار بالمحافظة.

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10:06ت م

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