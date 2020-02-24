السعودية اليوم / تعليم الخرج يطبق الدوام الصيفي في مدارس السيح والدلم الأحد القادم



السيح 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

تبدأ إدارة تعليم الخرج الأحد القادم تطبيق الدوام الصيفي في جميع مدارس التعليم العام والتعليم الأهلي للبنين والبنات بقطاعي التعليم في السيح والدلم.

وأكدت الإدارة على قادة وقائدات المدارس ورياض الأطفال، باعتماد الدوام الصيفي وحث أولياء أمور الطلاب والطالبات بالحرص على توجيه أبنائهم بالالتزام بالمواعيد المحددة، لما فيه مصلحة العملية التعليمية والتربوية، على أن يكون موعد الاصطفاف الصباحي في تمام الساعة 6.45 صباحاً وبدء الحصة الأولى عند الساعة 7.00 صباحاً.

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10:01ت م

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