السعودية اليوم / جامعة نجران تواصل حملتها التوعوية بفيروس "كورونا"



نجران 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

تواصل جامعة نجران ممثلة في الكليات الصحية حملتها التوعوية بفيروس " كورونا " والتي انطلقت في قسم الطالبات منذ أسبوعين.

وأوضح عميد كلية الطب بالجامعة الدكتور، محمد آل عايض أن هذه البرامج والفعاليات تأتي حسب خطة الجامعة المُعدّة من قبل اللجنة المكلفة للتوعية بالفيروس وسبل الوقاية منه، بتوجيهات من معالي مدير الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، وانطلاقاً من دور الجامعة تجاه المجتمع، وأهمية تفعيل الدور التثقيفي والتوعوي وإعداد الخطط الوقائية.

وشملت الحملة عدداً من الدورات وورش العمل لمنسوبات الكليات الصحية وجميع كليات الطالبات بالجامعة ومجمع مدارس الأميرة نورة وإسكان الطالبات، وبعض المدارس العامة والإدارات الحكومية بالمنطقة؛ بإشراف وكيلة كلية الطب الدكتورة سارة آل مطلقة، بهدف زيادة الوعي الصحي، والتعريف بسبل الوقاية من فيروس كورونا، إلى جانب تنظيم معارض توعوية في جميع الكليات احتوت على لوحات تعريفية بفيروس كورونا، وعروض مرئية توضح خطورة الإصابة بهذا الفيروس وما يسببه من أعراض على الشخص المصاب، إلى جانب طرق انتقال العدوى، كما تضمنت توزيع منشورات توعوية على الطالبات ومواد إعلامية على الشاشات داخل مباني الجامعة.

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