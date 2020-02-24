السعودية اليوم / مدير تعليم القريات يتفقد عددًا من مدارس المحافظة‎



القريات 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

تفقد مدير تعليم محافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي أمس عددًا من مدارس المحافظة، شملت مراحل الترميم للمتوسطة الرابعة واطلع على مستوى إنجاز الأعمال التي أجريت على المبنى ومدى تطبيق المواصفات والمقاييس المطلوبة.

واستمع إلى شرح مفصل من مدير المباني الدكتور خالد بن فرحان السراح حول نسب الإنجاز بالمبنى.

وفي ختام الزيارة شكر الدكتور الثبيتي القائمين على هذه الأعمال، مؤكدًا أهمية الدقة والتقيد بالمعايير المطلوبة والسرعة في إنجاز ما أوكل لهم من مهام على أكمل وجه.

كما زار الابتدائية الرابعة عشرة، وتجول داخل الفصول الدراسية وشاهد البيئة الصفية وتفقد المباني المدرسية، واطمأن على سير العملية التعليمية بالمستوى المطلوب.

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07:55ت م

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