بالصور.. مدني الطائف يُسيطر على حريق مستودع الحوية في وقت قياسي

نجحت فرق الدفاع المدني بمحافظة الطائف، في السيطرة على حادث حريق شب في مستودع بالحوية.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني؛ إن مركز العمليات ٩١١ تلقى بلاغًا في تمام الساعة (16:42) يُفيد بتصاعد ألسنة اللهب من مستودع.

وأضاف: «على الفور، تم تحريك الفرق اللازمة إلى الموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة وآليات السلالم، وبالوصول اتضح أن الحادث نتج عن حريق في مستودع إسفنج مساحته ٤٠×٤٠».

وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق في وقت قياسي ومنع امتداده إلى المواقع المجاورة ولم تسجل إصابات.

وأوضح القرني أن سرعة تمرير البلاغ وسرعة وصول الفرق إلى موقع الحادث؛ أسهمت في سرعة السيطرة على الحادث.

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