عوائد تنفيذ برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية في الرياض

2020-02-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

سلط حساب رؤية السعودية 2030 على موقع تويتر، الضوء على برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية في مدينة الرياض، بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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ويهدف البرنامج إلى تنفيذ وتطوير 400 كم من عناصر شبكة الطرق، مع إضافة طرق جديدة ورفع مستوى المحاور القائمة وربطها ببعضها.

أما أبرز عوائد تنفيذ البرنامج، فهي ربط أجزاء المدينة ببعضها عبر شبكة من الطرق، واستيعاب الرحلات المرورية العابرة للمدينة عبر شبكة الطرق الدائرية، مع الإيفاء باحتياجات التنقل القائمة والمتوقعة، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى جودة الحياة في المدينة.

وضمن عوائد تنفيذ البرنامج أيضًا، مواكبة النمو السكاني والمشروعات التنموية والنوعية الكبرى، مع تعزيز مكانة المدينة الاقتصادية والعمرانية والبيئية والثقافية والسياحية، وتوجيه التنمية العمرانية بما ينسجم مع إستراتيجية المدينة، وأيضًا رفع متوسط سرعة السير على شبكة الطرق، وأخيرًا رفع مستوى تنافسية المدينة كوجهة للاستثمارات ومركز لاستقطاب الأعمال والزائرين.

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