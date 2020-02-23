رفع 70 ألف م3 من المخلفات بالملز

رفعت أمانة منطقة الرياض 70400 متر مكعب من المخلفات في نطاق بلدية الملز خلال أسبوع، في الفترة من 15-21 فبراير الجاري، وذلك ضمن جهودها في تنفيذ برنامج تحسين المشهد الحضري الذي يعد إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030. وأزالت الأمانة 1334 حاجزا خرسانيا، وعالجت نحو 5083 مترا مربعا من الحفر والهبوطات، ودهنت 2850 مترا طوليا من الطرق الأرضية، إضافة إلى دهان 840 مترا مربعا من ممرات المشاة، خلال الأسبوع ذاته. وشملت أعمال تحسين المشهد الحضري رفع 146 مركبة مهملة، وإزالة 2100 ملصق إعلاني و24 لوحة دعائية، إلى جانب صيانة 28 لوحة إرشادية، و8854 مترا طوليا من الأرصفة، و57 مترا مكعبا من الأنترلوك والبلاط.



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