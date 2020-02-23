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عدن - ياسمين التهامي - كشفت معلومات عن انقلاب جديد للإمارات على السعودية في اليمن، وذلك بسبب اختلاف التوجهات بين الجانبين، وتضارب المواقف من الحرب المستمرة منذ عام 2015.

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“بن زايد“ ينقلب على محمد بن سلمان.. وضربة إماراتية غادرة في ظهر المملكة!



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وأفادت وكالة أنباء "الأناضول"، اليوم الأحد، بأن "قوة من الحزام الأمني المدعوم إماراتيًّا، اعتقلت القياديين أحمد العوسجي، وبجاش الصبيحي التابعين للسعودية، أثناء تواجدهما داخل فندق في منطقة الهاشمي وسط عدن".

وأضافت مصادر في المقاومة الجنوبية اليمنية: أن القياديين يتواجدان في عدن بناء على طلب سعودي، بغرض تأسيس قوات عسكرية جديدة في المدينة.

وأكد محللون يمنيون، أن ما حدث هو انقلاب إماراتي بقيادة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي يسعى لتوسيع نفوذ بلاده في الجنوب اليمني.

وانقسمت تشكيلات المقاومة الجنوبية إلى قسم مؤيد للحكومة الشرعية (المدعومة سعوديًّا)، وآخر مؤيد للمجلس الانتقالي (المدعوم إماراتيًّا) وتقاتل تحت مسمى "الحزام الأمني".

وتشهد عدن نفوذًا سعوديًّا متزايدًا، منذ الإعلان عن اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.