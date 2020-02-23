السعودية اليوم/ أمير منطقة حائل يعزي عائلة "العفنان" في وفاة والدتهم



حائل 29 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل العزاء لعائلة "العفنان" في وفاة والدتهم لولوة ناصر العلي رحمها الله, جاء ذلك خلال زيارة عزاء ومواساة قام بها سموه لمنزل أسرة "العفنان" اليوم بمرافقة وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ, والتقى خلالها سموه بأبناء الفقيدة، داعياً الله أن يتغمد والدتهم بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

من جهتهم أعرب ذوو الفقيدة عن شكرهم لسمو أمير منطقة حائل على زيارته ومشاركتهم العزاء بمواساته وتخفيف مصابهم، سائلين الله أن يجعل ما قام به في ميزان حسناته وأن يكتب له الأجر والثواب.

// انتهى //

21:54ت م

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