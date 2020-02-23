شكرا لقرائتكم خبر عن أسد فشل في إشباع رغبة حبيبته “اللبوة“ فانتقمت منه بطريقة شرسة.. شاهد كيف كانت النهاية صادمة؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد أن فشل في إشباع رغبتها نظرًا لصغر سنه.. قتلت لبؤة أسدا هو أب أشبالها الثلاثة في قفصهم بحديقة للحيوانات في الولايات المتحدة.

قد يهمك ايضاً:

أسد فشل في إشباع رغبة حبيبته “اللبوة“ فانتقمت منه بطريقة شرسة.. شاهد كيف كانت النهاية صادمة؟



عاجل: ضربات مزلزلة تهز مناطق إيران مع الحدود التركية.. ووكالة الأناضول تكشف “تفاصيل“ مايحدث الآن ؟



بفستان قصير: سعودية تتزوج من أمريكي على الطريقة المدنية .. شاهد ماذا فعلت معه نهاية حفل الزفاف! (فيديو + صور)



السلطان هيثم بن طارق يفاجئ الجميع ويصدر قرارات حاسمة تغير منظومة الحكم في عمان وتطيح بقيادات الحقبة القابوسية!

بطل ”طاش ما طاش” ناصر القصبي يشعل تويتر اليوم الأحد.. شاهد ماذا فعل مع امرأة تشكو من شخير زوجها عند النوم!

هل تذكرون الطفلة “ألما“ نجمة مسلسل “نور ومهند“؟.. لن تصدقوا كيف أصبح شكلها اليوم بعد 15 عامًا من عرض المسلسل (صور)



بعد تهديد والدة “حلا الترك” لها .. شقيقة “دنيا بطمة” ترد “أركب فوق راسكم وادوسه”.. والنهاية؟ (فيديو)



إعلامي سعودي: فتاة سعودية خلعت الحياء واستبدلته بالوقاحة وقلة الأدب.. والأخيرة ترد باستعراض مفاتن جسدها! شاهد من تكون؟؟ (فيديو)



هذه الأطعمة مسرطنة ومتواجدة في كل منزل.. ابتعد عنها فورًا وجنب عائلتك الأمراض الخطيرة



Advertisements

زواج مذيعة MBC “لجين عمران“ يثير الجدل ومفاجأة بشأن هوية وجنسية العريس!.. شاهد من يكون؟؟ (فيديو)



أسد يلتهم جنين جاموس لحظة ولادته.. مشهد صادم يحبس الأنفاس (فيديو)



هذه الأطعمة تنظف الكبد بشكل كامل سريع ومذهل وتنهي أمراضه إلى الأبد.. تناولها تعش مرتاح البال



ابتعد عنه فورُا: هذا هو السبب الرئيسي لارتفاع ضغط الدم .. ‘‘تجنبه وعش مرتاح البال‘‘

وهاجمت زوري، البالغة من العمر 12 عاماً، أسدها البالغ من العمر 10 سنوات، مما أسفر عن موته مختنقا. ولم يتمكن موظفو حديقة حيوان إنديانابوليس من الفصل بينهما.

وعاش الزوجان في نفس القفص لمدة ثماني سنوات، وأنجبا ثلاثة أشبال في عام 2015.

ونشرت حديقة الحيوان منشورا على موقعها على فيسبوك قالت فيه إنها ستجري "مراجعة شاملة" لمحاولة معرفة ما حدث.

وأضافت: "كان نيباك أسدا رائعا وسنفتقده كثيرا".

وقال العاملون بالحديقة إنهم انتبهوا لصدور "قدر غير عادي من الزئير" من قفص الأسود.

وكانت زوري تمسك نيباك من رقبته، وعلى الرغم من الجهود التي بذلها الحراس للفصل بين الزوجين، استمرت اللبؤة في الإمساك بالأسد حتى توقف عن الحركة.

وقال البيان إن العاملين بالحديقة لم يلحظوا أي سلوك عدواني بين الزوجين من قبل.

وقال ديفيد هاجان، أمين الحديقة، لوكالة رويترز للأنباء: "يبني العاملون روابط وثيقة مع الحيوانات، لذا فإن أي خسارة لأحدها تؤثر علينا كثيرا. بالنسبة للكثير منا، فإنه أشبه بفرد من الأسرة".

وقال البيان إنه لا توجد خطط حالية لتغيير الطريقة التي يجري التعامل بها مع الأسود في الحديقة.

وغالباً ما تهاجم اللبؤات الأسود في البرية، ويجري تصوير مثل هذه الحوادث في رحلات السفاري.