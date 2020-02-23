كراني: زائر قطبي بارد وأمطار ثلجية وصقيع.. بداية من فجر الاثنين

توقَّع الراصد الجوي حسن كراني، رحيل الدفء عن معظم مناطق المملكة، مع تحرك زائر قطبي بارد، مع بداية فجر غد الاثنين.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال كراني: «سيرحل الدفء عن الأجواء تدريجيًّا مع فجر غد، يليه تحرك الزائر القطبي للأجواء، الذي يؤدي إلى انخفاض في الحرارة بدرجات تتراوح بين 3-6 درجات مئوية».

وأكد كراني تشكل سحب ممطرة، ونشاط للرياح على معظم المناطق، وتدهور الرؤية، لافتًا إلى أن الفرصة ستكون مهيأة للصقيع والبرد، إضافة إلى أمطار ثلجية، خاصةً في الشمال، وكثافة الأمطار الثلاثاء.

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