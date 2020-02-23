

بيروت 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس

التقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت اليوم وفد صندوق النقد الدولي، الذي يزرو لبنان حالياً، برئاسة مارتن سريزولا، وذلك بحضور وزير المالية اللبناني غازي وزني.

ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام، اللبنانية الرسمية فقد تم خلال اللقاء عرض طويل ومفصّل للوضع المالي والاقتصادي في لبنان، وأكد بري للوفد "حرص لبنان على التزام الإصلاحات الجذرية المطلوبة على كل الصعد، لضمان نجاح العملية الإنقاذية وعودة الثقة بلبنان".

// انتهى //

18:23ت م

0232





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس مجلس النواب اللبناني يلتقي وفدا من صندوق النقد الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.