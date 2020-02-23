شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث علاقات التعاون مع وفد من البرلمان الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وبحث المستجدات الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، المندوب الدائم للمملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي، ونائب وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور معن بن سليمان حافظ، والوزير المفوض في وزارة الخارجية إيهاب بن محمد النجار.
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