شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. معاناة السيارات في شارع حي الحرازات المُتهالك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يعاني قائدي المركبات بحي الحرازات بالقرب من السد في اتجاه الكيلو 14 من تهالك الشوارع بشكل كبير. ووثق مواطن معاناة السيارات وهي تسير في الشارع المتهالك الذي تغمره المياه، مطالبة إدارة الطرقة بأنة جدة لإيجاد حل سريع، لافتًا إلى أن هذا المشهد منذ عام ولم يلتفت أحد. وردت أمانة جدة عبر ” تويتر ” على الفيديو قائلة :” شكراً لتواصلك، سيتم رفع ملاحظتك للإدارة المختصة “.

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