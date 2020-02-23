شكرا لمتابعة خبر عن أمير الحدود الشمالية يُدشن المختبر الإقليمي بالمنطقة بتكلفة 67 مليون ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم المختبر الإقليمي بالمنطقة بتكلفة إجمالية 67 مليون ريال .

ولدى وصول سموه لمقر المختبر الإقليمي كان باستقباله معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ، وعددا من القيادات الصحية في المنطقة .

وتجول سموه في المختبر والتقى بالطاقم الطبي والإداري.

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واستمع أمير المنطقة خلال الافتتاح لشرح عن محتويات المختبر المجهز بأحدث المعدات الطبية والتقنية, والذي يشغل بنظام آلي ويتضمن أقسام الكيمياء الهرمونات والتجلط والفيروسات والجراثيم وبنك الدم عن طريق الربط الآلي الإلكتروني بواسطة نظام كمبيوتر متطور يهدف إلى ربط المستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة كافة, ويستطيع عمل التحاليل الطبية بسرعة فائقة ودقة عالية تصل إلى 1000 عينة في الساعة, والتي تؤمن أجهزة تحضير العينات وربطها بأجهزة تحاليل العينات لعمل جميع التحاليل الكيميائية والمناعية والأمراض المعدية وأمراض الدم.

ثم شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً عن الخدمات التي يقدمها المختبر الإقليمي في منطقة الحدود الشمالية.

وأشاد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان في نهاية التدشين بالخدمات التي يقدمها المختبر لأبناء المنطقة والذي تم إنشاؤه وفق أحدث المواصفات العالمية وسيسهم بإذن الله في التحليل الدقيق والسريع لكل سكان المنطقة، داعيا سموه إلى مضاعفة الجهود لخدمة المواطنين والمقيمين على أكمل وجه.