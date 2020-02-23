شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لمحمد علي ياسر بعد قرار تعيينه محافظا للمهرة وإقالة راجح باكريت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدم محافظ المهرة الجديد محمد علي ياسر شكره الى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي على منحه الثقه وتعيينه محافظ للمهرة .

وقال في تغريد عبر حسابه في تويتر :”اعتز بهذه الثقة الغالية لأسأل المولى عزوجل أن أكون عند حسن ظن سيادتكم مستنيراً بحكمتكم وتوجيهاتكم السديدة، وأن يكلل الله المساعي لخدمة الوطن وأبنائه وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان”.

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وكان قد اصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي، مساء اليوم الأحد، قرار بتعين البرلماني السابق محمد علي ياسر محافظا جديدًا لمحافظة المهرة ، خلفاً للمحافظ راجح سعيد باكريت .

وكان ياسر عمل محافظا للمهرة لعدة سنوات خلال فترة حكم الرئيس الراحل علي عبد الله صالح.

ونشرت وكالة الانباء الرسمية “سبأ”، إلى أن مرسومًا رئاسيًا آخر صدر برقم (9)، تضمن تعيين المحافظ السابق باكريت، عضواً في مجلس الشورى.