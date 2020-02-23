أمانة الرياض: رفع ٧٠ ألف متر مكعب من مخلفات بنطاق بلدية الملز خلال أسبوع

رفعت أمانة منطقة الرياض ٧٠,٤٠٠ متر مكعب من المخلفات في نطاق بلدية الملز خلال أسبوع في الفترة من ١٥ – ٢١ فبراير الجاري.
يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة في تنفيذ برنامج تحسين المشهد الحضري كأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وأزالت الأمانة ١٣٣٤ حاجزًا خرسانيًا، وعالجت نحو ٥٠٨٣ مترًا مربعًا من الحفر والهبوطات، ودهنت ٢٨٥٠ مترًا طوليًا من الطرق الأرضية، إضافة إلى دهان ٨٤٠ مترًا مربعًا من ممرات المشاة.
وشملت أعمال تحسين المشهد الحضري رفع ١٤٦ مركبة مهملة، وإزالة ٢١٠٠ ملصق إعلاني و٢٤ لوحة دعائية، وصيانة ٢٨ لوحة إرشادية، و ٨,٨٥٤ مترًا طوليًا من الأرصفة، و٥٧ مترًا مكعبًا من الأنترلوك والبلاط.
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