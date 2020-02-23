شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل خطة تطوير شارع «قابل» بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة عن خطة لتطوير شارع قابل العريق ضمن أعمال المرحلة الأولى لمشروع تحسين وتطوير مسار الحج القديم .

وأكد أن الأمانة رصدت لهذا المشروع تكلفة إجمالية بقيمة 57 مليون ريال ، مشيراً إلى أن التطوير يمتد لأكثر من كيلو متر الميناء البحري القديم وباب الفرضة والنافعة غرباً حتى باب مكة شرقاً على شارع الملك عبدالعزيز، متضمنة تطوير المسار التاريخي السابق للخليفة الراشد عثمان بن عفان، والذي يعد شارع قابل جزءاً منها ، وفقاً للعربية نت .

الجدير بالذكر أن شارع قابل يعد من أهم الشوارع التجارية في جدة والتي تضم العديد من المحلات التجارية المتنوعة وتقدر بنحو 3 مليون ريال ، فضلاً عن قيمته التاريخية إذ يعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي .