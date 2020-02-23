شكرا لقرائتكم خبر عن هل تذكرون الطفلة “ألما“ نجمة مسلسل “نور ومهند“؟.. لن تصدقوا كيف أصبح شكلها اليوم بعد 15 عامًا من عرض المسلسل (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا حديثة لـ "كايرا سيمور" التي جسدت دور الطفلة الصغيرة "ألما" في المسلسل التركي الشهير "نور"، والتي كانت ابنة "دانا" وحفيدة "فكري بيك".

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وبعد مرور 15 عامًا على عرض المسلسل ذو الشعبية الكبيرة في الوطن العربي، كبرت " كايرا" وأصبحت شابة جميلة، وقد قررت الابتعاد تمامًا عن مجال التمثيل، فهي حاليًا تدرس الموسيقى في جامعة إسطنبول، وتحب آلة الكمان على وجه التحديد، حسب ما تم ذكره في بعض الواقع الإلكترونية التركية.

بالإضافة إلى مسلسل نور، كانت قد شاركت "كايرا" في فيلم رعب يحمل اسم "Üç Harfliler Marid"، وظهرت خلاله بدور فتاة تستحوذ عليها روح شريرة وتُثير الرعب لدى الجميع. تم عرضه في عام 2010 وكان هذا آخر عمل فني تشارك فيه.

وعلى الرغم من ابتعادها عن مجال التمثيل إلا أن الشائعات في الوطن العربي قد طالتها، حيث انتشرت إشاعة انتحارها في وقت سابق بسبب لعبة "الحوت الأزرق" وذلك في فترة مراهقتها، إلا أنه تبين عدم صحة ما تم تناقله، وثبت في وقت لاحق أنها تعيش حياة طبيعية.