شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تهديد والدة “حلا الترك” لها .. شقيقة “دنيا بطمة” ترد “أركب فوق راسكم وادوسه”.. والنهاية؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت “سارة” شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة، أنها تلقت تهديدات من منى السابر والدة الفنانة الشابة حلا الترك، موضحة أنها هددتها بالاعتذار عن تصريحاتها التي اتهمتها فيها بدفع بعض الأشخاص لمهاجمة الفنانة المغربية من أجل الحصول على مقابل مادي والترويج لتورطهما بقضية “حمزة مون بيبي”.

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بعد تهديد والدة “حلا الترك” لها .. شقيقة “دنيا بطمة” ترد “أركب فوق راسكم وادوسه”.. والنهاية؟ (فيديو)



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تهديد منى السابر

وظهرت سارة بطمة في مقطع فيديو برفقة ناشط مواقع التواصل الاجتماعي السعودي ريان جيلر، عبر حسابه على تطبيق “سناب شات” وقالت: “جانا تهديد إني أعتذر من منى السابر وتوزيلي ناس وترسلي لي أحد يهددني مو أنا اللي أتهدد مو سارة اللي تتهدد بخط عريض، وثاني شيء لما أدافع عن دنيا فإن دنيا بطمة تاج راسكم”.

وأضافت شقيقة دنيا بطمة وهي تهدد قائلة: “قبل ما أركب فوق راسكم وادوسه كل واحد يحترم نفسه ولا يغلط على دنيا بطمة أقصرك أحسشها بالخليج أحشها”.

تدور السحر

واستطردت “سارة” قائلة: “ما باقت بحق رجل أحد وإن باقت حلال عليها بالحلال غير اللي يسووا بالحرام ودنيا بطمة ما كانت محجبة وانسخط حجاب وما كانت تسوي روحها شريفة خلي الطابق مستور حق السحور اللي قاعدة تدور السحر وترد راجلها”.

واختتمت “سارة” قائلة: “عشان دنيا بطمة أحلى منكم، وعائلة بطمة بتكيد وتولع وتحرق العالم”.