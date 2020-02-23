السعودية اليوم / تعليم ينبع يكرم فريق العمل في دليل المهام الوظيفية



ينبع 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس

أشادت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم ينبع أديبة بنت حميدي الفايدي، بتكامل الأدوار بين أقسام الإدارة (التخطيط والتطوير - الجودة وقياس الأداء) والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاز دليل المهام الوظيفية بإدارة تعليم ينبع.

جاء ذلك خلال حفل تكريم فريق العمل في دليل المهام الوظيفية الذي أقامته اليوم إدارة التخطيط والتطوير (بنات) بتعليم ينبع، في مبنى الأقسام النسائية بالمحافظة.

من جهتها أكدت مشرفة التخطيط والتطوير ومديرة إدارة المعلومات بتعليم ينبع أمل مفوز الفواز أن هذا التكريم يأتي تقديراً للجهود المبذولة والتي أسهمت في نجاح أعمال اللقطة على مدى عامين دراسيين.

يذكر أن إدارة تعليم ينبع قد أتمت بنجاح اختتام أعمال "اللقطة المعلوماتية والمكانية" للعام الدراسي 1440 /1441هـ، وذلك بناءً على تعميم وزارة التعليم الموجه لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات، والمتضمن الوقت المعتمد للبدء في تحديث البيانات للعام الدراسي الحالي، وأخذ اللقطة المعلوماتية والمكانية، بهدف ضبط وتوثيق العمليات المؤثرة كمدخلات، وبما يضمن دقة وآنية التصنيف والتحديثات المستقبلية وفق الآلية الجديدة ومفاهيم إدارة المعرفة.

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15:09ت م

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