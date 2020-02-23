شرطة الرياض تطيح بوافد أربعينيّ تاجر بشرائح اتصال مزوّرة لمقيمين ومواطنين

أطاحت شرطة منطقة الرياض بوافد متورّط في المتاجرة بشرائح الاتصال المزوّرة وباشرت الإجراءات النظامية بحقّه.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية؛ أسفرت عن القبض على وافد بنجلاديشي الجنسية في العقد الرابع من العمر، وذلك بحي العمل وسط العاصمة الرياض.

وذكر المتحدث أنه بعد توفر الدلائل على تورط المتهم بالمتاجرة بشرائح اتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، تم ضبطه وبحوزته 31,450 شريحة مزورة لعددٍ من الشركات المشغلة للاتصالات بالمملكة؛ حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية كافة.

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