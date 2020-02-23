الأرصاد: سحب رعدية ممطرة اليوم في 5 مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح مثيرة للأتربة، المؤدية لتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية في 5 مناطق، وذلك حتى ساعات المساء.

جاء ذلك في بيانٍ للهيئة عبر موقعها الإلكتروني، توقعت خلاله، تأثر المنطقة الشرقية «حفر الباطن– مواقع أخرى»، بالحالة الجوية السابقة والتي تبدأ من الساعة الرابعة مساء، وحتى الساعة العاشرة مساء.

وبحسب «هيئة الأرصاد»، تشهد منطقة نجران «خباش- شرورة- نجران– يدمة» عوالق ترابية تؤدّي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الساعة الثامنة مساء.

وتتعرض منطقة مكة المكرمة «المويه- تربة– رنية» إلى استمرار الحالة الجوية التي بدأت الساعة الثامنة صباحًا بهبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة، وذلك حتى الساعة السابعة مساء.

فيما تشهد منطقة عسير «بيشة– تثليث»، استمرار الحالة الجوية التي بدأت الساعة الثامنة صباحًا برياح مثيرة للأتربة، وذلك حتى الساعة الثامنة مساء.

ووفق «الأرصاد»، تشهد معظم محافظات منطقة الرياض استمرار الحالة الجوية التي بدأت الساعة الثامنة صباحًا برياح نشطة مثيرة للأتربة، وذلك حتى الساعة السابعة مساء.

Advertisements

اقرأ أيضا

الحصيني: غدًا أول أيام «عقرب الدم».. ويستمر لـ13 يومًا

الصخري: موجة برد خفيفة تستمر حتى صباح السبت

«الأرصاد» تنبه من رياح نشطة وسحب رعدية على مكة والمدينة