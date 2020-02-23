السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تختتم الدورات العلمية والتدريبية لدعاة المالديف



ماليه 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس

اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فعاليات الدورات العلمية والتدريبية الثانية التي تنظمها الوزارة، بالتعاون مع نظيرتها بجمهورية المالديف، التي أقيمت في الفترة من 17 إلى 20 فبراير 2020م، في إطار الاتفاقية بين الوزارتين لتأهيل وتدريب الأئمة والخطباء والدعاة، حيث نفذ وفد الوزارة عدداً من الدورات التي تهدف إلى مكافحة الغلو والتطرف، وترسيخ المنهج الصحيح القائم على الوسطية والاعتدال.

وقد اشتملت الدورة على عقد درسين في "منهج السلف الصالح في الدعوة إلى الله"، و"التكفير خطورته وضوابطه"، وعدد من المحاضرات، بعنوان: "الانحراف الفكري أسبابه ومؤشراته وطرق الوقاية منه"، و"ضوابط الجهاد"، و"مهارات الحوار مع حاملي الفكر المنحرف"، و"ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، كما أقيمت جلسة حوارية مع الدعاة وأئمة المساجد في المالديف.

من جهة أخرى، زار وفد الشؤون الإسلامية المركز القومي لتعليم القرآن، وجامعة المالديف الإسلامية، وجامعة المالديف الوطنية، وجامع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وعدداً من المراكز والقيادات الإسلامية بجمهورية المالديف.

// انتهى //

13:18ت م

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