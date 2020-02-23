السعودية اليوم / "شرح حائية ابن أبي داوود" .. يوم علمي في جازان



جيزان 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس

نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان أمس، اليوم العلمي الأول لعام 1441هـ، تضمن درساً في شرح: (حائية ابن أبي داوود في عقيدة أهل السنة والجماعة)، ألقاه عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى الدكتور محمد بن عمر بازمول، في جامع الملك عبدالله بن عبدالعزيز ــ رحمه الله ــ في مدينة جازان.

وتحدث بازمول ــ خلال الدرس ــ عن أهم ما جاءت به حائية ابن أبي داود، وهو الاعتصام بحبل الله جل وعلا، واتباع ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم، مبيناً أن الواجب على المسلم عدم الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستذكراً بعض الفتن التي حدثت في زمن الصحابة والتابعين.

من جانبه، أوضح مدير عام الفرع أسامة بن زيد مدخلي، أن هذا الدرس يأتي في إطار الدعوة لوحدة الصف، وطاعة ولاة الأمر، خاصة في ظل الدعوات المضللة التي يحاول أهلها نشرها بين شباب المسلمين، زاعمين أنها الإسلام الصحيح.

// انتهى //

13:15ت م

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