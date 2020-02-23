السعودية اليوم / جمعية البر بجدة تطلق مشروعها لتوزيع الحاويات الذكية على عدد من أحياء المحافظة



جدة 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس

أطلقت جمعية البر بجدة اليوم مشروعها لتوزيع الحاويات الذكية على عدد من أحياء المحافظة، وذلك لجمع الملابس المستعملة في إطار خدمة المستفيدين من هذا المشروع المسجلين في نطاق الجمعية .

وأوضح عضو مجلس إدارة جمعية البر بجدة المهندس عبدالمعين حسن الشيخ أن توزيع الحاويات التي تعمل وفق تقنيات ذكية وصديقة للبيئة ، فهي تعمل بالطاقة الشمسية وتضئ باللون الأخضر إشارة بأنها خالية من الملابس وباللون الأحمر عند الامتلاء .

وأضاف الشيخ أنه يمكن للمتبرع إنشاء طلب من تطبيق الحاويات الذكية، ليصله المندوب، كما وفرت بر جدة عدة طرق أخرى كالموقع الالكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي والرقم الموحد 920005757 للتعريف بهذه الخدمة.

يذكر أنه يقوم على المشروع فريق متكامل ومدرب لجمع الملابس وفرزها بطريقة آمنة، ليتم توزيعها على الأسر المحتاجة، والغير صالحة للاستعمال يتم إعادة تدويرها وصرف ريعها على الأسر المحتاجة والمسجلة تحت نطاق الجمعية من خلال تزويدهم ببطاقات لشراء الملابس الجديدة.

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12:09ت م

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