شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف : تدمير زورق مفخخ أطلقته الميليشيا من الحديدة والان نبدء بالتفاصيل

- اكتشاف وتدمير 3 ألغام بحرية خلال الـ 24 ساعة الماضية بمضيق باب المندب

- التحالف دمر 150 لغمًا بحريًا قامت المليشيا الحوثية الإرهابية بزراعتها ونشرها

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف البحرية رصدت صباح اليوم الأحد (23 فبراير 2020م) محاولة للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بالقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسيّر عن بعد، قامت المليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقه من محافظة الحديدة، وتم إعطاب وتدمير الزورق المفخخ من قبل قوات التحالف البحرية والذي يمثل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي وكذلك طرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية.

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وأضاف العقيد المالكي أنه تم أيضا اكتشاف وتدمير عدد (3) ألغام بحرية خلال الـ (24) ساعة الماضية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر ليصل عدد الألغام البحرية التي تم اكتشافها وتدميرها حتى الآن (150) لغمًا بحريًا قامت المليشيا الحوثية الإرهابية بزراعتها ونشرها.

وبيّن العقيد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيًا، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الانساني وانتهاكٍ لنصوص اتفاق (ستوكهولم) واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة.

وشدد العقيد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.