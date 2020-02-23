بالفيديو.. حريق يخلي مدرسة ثانوية بالقنفذة

2020-02-23

‏متابعات الخليج 365 - حسن عسيري

تسبب حريق في إحدى مدارس القوز الثانوية جنوب محافظة القنفذة، صباح اليوم الأحد، في إخلاء المدرسة من الطلاب.

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الحريق اندلع نتيجة التماس كهربائي، وعلى الفور باشرت فرق الدفاع المدني الحريق وقد تم إخلاء المدرسة من جميع الطلاب، دون وقوع أي إصابات ولله الحمد.

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