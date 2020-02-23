- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم بالفيديو.. حريق يخلي مدرسة ثانوية بالقنفذة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بالفيديو.. حريق يخلي مدرسة ثانوية بالقنفذة
نتيجة التماس كهربائي
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري
تسبب حريق في إحدى مدارس القوز الثانوية جنوب محافظة القنفذة، صباح اليوم الأحد، في إخلاء المدرسة من الطلاب.
الحريق اندلع نتيجة التماس كهربائي، وعلى الفور باشرت فرق الدفاع المدني الحريق وقد تم إخلاء المدرسة من جميع الطلاب، دون وقوع أي إصابات ولله الحمد.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. حريق يخلي مدرسة ثانوية بالقنفذة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.