شكرا لمتابعة خبر عن إحباط تهريب دخان تتجاوز قيمته 7 ملايين ريال بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكنت الجهات الأمنية في محافظة الداير شرق منطقة جازان، اليوم الأحد، من إحباط تهريب كمية من القات والتنباك، والدخان الذي تخطى قيمة الـ7 ملايين ريال، ضمن جهود مكافحة عمليات التهريب والتسلل بالحد الجنوبي.

وضبطت الحملة الأمنية أكثر من 38,300 كرز دخان، و إحباط تهريب 2090 حزمة قات؛ فضلًا عن الإطاحة بـ441 متسللًا من جنسيات مختلفة، وضبط مركبتين تستخدمان للتهريب؛ حيث جاءت الحملة بإشراف محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة؛ تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز.

ومن جانبه، أكد محافظ الداير، أن النجاحات التي حققتها الحملات الأمنية، نتيجة جهود الرصد الدقيق للحالة الأمنية في جبال الداير، وإعداد ومراجعة خطط تتوافق مع كل حالة؛ لضمان العلاج الجذري واستمرار نجاح العمل الأمني، لافتًا إلى أن موقع المحافظة الحدودي وطبيعتها الوعرة، يجعلها أكثر عرضة لعمليات التهريب.