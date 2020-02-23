بالصور.. إغلاق مصنع عشوائي للآيس كريم بوحدة سكنية بحي الملز

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الرياض - علي القحطاني - نجحت أمانة منطقة الرياض بمساندة الجهات الأمنية في ضبط وحدة سكنية بحي الملز استخدمتها عمالة لا تحمل شهادات صحية لتصنيع وتجهيز وتخزين الآيس كريم دون ترخيص نظامي . كما كانت بيئة التصنيع تفتقر لأدنى مستويات النظافة ، وغير مطابقة للشروط الصحية . وأكدت الأمانة أنه تم إغلاق الموقع واستدعاء المخالف وتطبيق العقوبات النظامية بحقه . Advertisements

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