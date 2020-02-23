الجوف تسوق لاستثمارات في الزيتون والمواقع السياحية والمدن الترفيهية

تشارك أمانة منطقة الجوف، ضمن ملتقى الاستثمار البلدي، الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية وبرعاية وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في مدينة الرياض، خلال الفترة من 24-26 فبراير الجاري.

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن الهدف من مشاركة أمانة منطقة الجوف هو التسويق للفرص الاستثمارية المتنوعة والمميزة المطروحة خلال الفترة المقبلة على مستوى المنطقة .

وأكد أن المشاركة تأتي في إطار تحسين البيئة الاستثمارية ورفع كفاءة الموارد لتلبية حاجة المنطقة وتطلعات القيادة واحتياج المجتمع.

وأضاف الشرعان أن أمانة المنطقة حرصت على التنوع في الفرص المطروحة ما بين مدن صناعية في مجال الزراعة كواحة الزيتون ومدرسة لتعلم الخيل والرماية وفنادق ومولات تجارية ومستشفيات خاصة ومواقع سياحية بالإضافة إلى مدن ترفيهية نموذجية وغيرها وموزعة بشكل متوازن على خارطة منطقة الجوف الحضرية.

وأكد أمين الجوف أنه سيصاحب هذا الملتقى عدد من الندوات وورش العمل، مشيرًا إلى أن جناح أمانة المنطقة يقدم المعلومات التفصيلية للفرص الاستثمارية ويجيب عن كل تساؤلات الزوار والمستثمرين، مضيفًا أن أمانة المنطقة ستستخدم التقنيات الحديثة لعرض المشاريع والتي ستكون متواكبة مع الرؤية الطموحة 2030.