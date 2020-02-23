بالصور.. السيطرة على حريق ونقل مريض احتجزته النيران بحي الجامعة في مكة

نجحت فرق الدفاع المدني بجدة في السيطرة على حريق شقة بإحدى عمارات حي الجامعة، وإخلاء السكان، ونقل شخص مريض احتجزته النيران إلى المستشفى للعلاج.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات 911 تلقت بلاغًا الساعة 23:05 يفيد بوجود حريق في منزل بحي الجامعة.
وأضاف القرني أنه على الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة، وبوصول الفرق للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن حريق في شقة بالدور الأول لعمارة مكونة من ثلاثة أدوار.
وبيَّن أنه نتج عن الحادث احتجاز شخص خلف موقع الاشتعال بالشقة المحترقة خلف باب موصد في العقد السادس من العمر، ويعاني مرض السكري وضعف الحركة، وتم نقله عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وأهاب القرني بالجميع بضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل وهي كاشف الدخان لينذر بوجود حريق وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع الحريق.
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