شكرا لمتابعة خبر عن «المسند» : سقوط ندف من الثلوج الخفيفة فوق بعض المرتفعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، أن يشهد اليوم حالة من الاستقرار الجوي في عناصر الطقس في معظم المناطق.

وكشف عن توقعه بسقوط قطع من الثلوج الخفيفة فوق مرتفعات ‎اللوز مساء الاثنين ويوم الثلاثاء.

وأضاف «المسند» خلال تغريدة له عبر حسابه على موقع «تويتر»، أنه يتوقع سقوط الثلوج الخفيفة على مرتفعات ‎علقان والظهر يوم الثلاثاء.

وأشار إلى أن طقس الغد قد يصاحبه نشاطا في الرياح الجنوبية الدافئة والنشطة، والتي قد تثير ‎الغبار في المناطق المفتوحة في الشرق والوسط والغرب والجنوب.