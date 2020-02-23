شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» تحذر من الزواج غير الآمن وتؤكد أهمية فحص العروسين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكدت وزارة الصحة، على أهمية فحص ما قبل الزواج، لتقليل انتشار أمراض الدم الوراثية والأمراض المعدية.
وشددت على ضرورة إجراء فحص للعروسين قبل الزواج بما لا يقل عن 3 أشهر، لاكتشاف الأمراض مبكرا والحد من مضاعفاتها.
وأشارت إلى أن الزواج غير الآمن يتمثل في حمل الزوجين لمرض، ما يؤثر سلبًا على صحة الأبناء الذين يكونون عرضة للإصابة بأمراض الدم الوراثية.
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