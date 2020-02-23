شكرا لمتابعة خبر عن ادارة الشؤون الاكاديمية والتدريب بصحة الرياض تقيم ورشة عمل تفعيل وتوثيق التدريب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعياً من الادارة المساعدة للموارد البشرية ممثلة بإدارة الشؤون الاكاديمية والتديب تطوير اليات التدريب تفعيل وتوثيق التدريب الشامل بتحقيق رؤية المنطقة بحصول كل موظف على عشرين ساعة تدريبية .

ومن هذا المنطلق عقدت اليوم ادارة الشؤون الاكاديمية والتدريب ورشة عمل الكترونية تحت عنوان ( توثيق ورصد التدريب الشامل ).

تم افتتاح الورشة سعادة مساعد المدير العام للموارد البشرية أ. فهد بن ابراهيم المفيز بكلمة ترحيبية بجميع الحضور وشدد على ان التدريب هو اداة تطوير القوى البشرية واكسابهم المهارات والخبرات اللازمه وصقل مواهبهم وشدد على اهمية توثيق التدريب لينعكس بالفائدة المرجوة على منسوبي صحة المنطقة .

ومن جانبه رحب الدكتور انور بن صالح العنزي بجميع الحضور وافتتح الورشة ب القاء محاضره عن مشروع المنطقة بتحقيق عشرين ساعة تدريبية لكل موظف في السنة وتطرق الى محاور الورشة بتفعيل التدريب على رأس العمل وشرح اليات توثيق ورصد التدريب الشامل ب اعتماد استمارة شاملة لجميع الانشطة التدريبية .

وأكد الدكتور انور بأن ادارة الشؤون الاكاديمية والتدريب بأنه حسب دعم وتوجيهات المدير العام الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري بتفعيل التدريب على رأس العمل وتوثيقه وتلمس الاحتياجات التدريبية للمنطقة عليه حرصت الادارة على اهمية جودة التدريب وتفعيل التدريب الالكتروني وتوثيقه ورصده لينعكس بالفائدة الكبيرة على منسوبي صحة المنطقه وجميع المنشآت الصحية .

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علماً ان الورشة شارك بها منسقي التدريب بإدارات الشؤون الصحية بمنطقة الرياض ومدراء التدريب ومدراء الموارد البشرية بمستشفيات المنطقة وتجاوز عدد الحضور ٦٠ شخص .