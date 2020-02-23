تتضمن صالة لألعاب الواقع المعزز.. تعرف على “الحديقة الذكية” بحي المرسلات في الرياض

︎ :

.

تعتزم أمانة منطقة الرياض طرح مشروع حديقة ذكية بحي المرسلات، وذلك ضمن عدد من الفرص الاستثمارية ستقدمها في ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” الذي ستبدأ أعماله بعد غد الإثنين في الرياض.

Advertisements

وأوضحت الأمانة أن مساحة الحديقة الذكية تبلغ 120 ألف متر مربع، وتتضمن حلبة للألعاب الإلكترونية، ومجمعًا للمطاعم..، ومركزا تجاريا، وصالة ألعاب الواقع المعزز.

وأبانت أن مخطط الحديقة يضم مسجدًا، وملاعب، ومسرحًا خارجيًا، ومنطقة سيارات الطعام، ومواقف سيارات، إضافة إلى خدمات أخرى.



