«ساما» تتوقع زيادة النمو الاقتصادي للمملكة هذا العام بدعم من القطاع غير النفطي

︎ : . توقع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي زيادة النمو الاقتصادي للمملكة هذا العام بدعم من القطاع غير النفطي. وقال خلال تصريحات أمس السبت أنه من السابق لأوانه تحديد الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا على نحو كامل، وأنه يتوقع زيادة النمو الاقتصادي هذا العام عن العام الماضي خاصة من القطاع الخاص.





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