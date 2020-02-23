“تمهير” سقف “هدف” الزجاجي.. الشركات تستغل البرنامج للتدريب 6 أشهر والبحث عن متدرب جديد مستغلة ضعف الراتب

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حينما أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” برنامج تدريب على رأس العمل موجَّه للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية، كان يهدف منه تدريب الخريجين والخريجات في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.

لكن الواقع الذي لا يريد أن يعترف به الصندوق أن برنامج “تمهير” أصبح وسيلة لاستغلال الخريجين والخريجات من قبل الشركات التي باتت تستقطب أغلب التخصصات المطلوبة للعمل مدة ستة أشهر فقط مستغلة ضعف الراتب المقدم من قبل البرنامج والبالغ “3000” آلاف ريال ثم الاستغناء عنهم بعد انقضاء مدة التدريب والبحث عن متدربين جدد.

ورغم أن البرنامج استحدث لمساعدة الخريجين ودعمهم للحصول على التدريب المنتهي بالتوظيف بعد انتهاء فترة تدريبهم إلا أن الشركات وجدت الكثير من الحيل في عدم توظيفهم، والعودة لطلب متدربين جدد من البرنامج ويستمر بذلك العمل في دائرة لا يعرف متى نهايتها.

وحسب تجارب الكثير ممن خاض تجربة تمهير فإن معظم الشركات أساءت متعمدة الاستفادة من البرنامج من خلال تسريح المتدربين أو إبقائهم مدد طويلة دون توظيف وبعضها يوصي بتوظيف المتدرب في موقع آخر لا يتناسب مع مؤهلاته.

كما ذهب بعض الشركات للاكتفاء بتقديم عرض آخر للتدريب بحيث يكمل المتدرب من سنة إلى سنتين بدون خبرة عملية ومن ثم توقيع عقد في خطوة مجحفة وظالمة بحق المتدربين.

كما تعمد الكثير من الشركات بالاكتفاء بالمتدربين لشغر الوظائف الشاغرة فعليا لديهم والاستمرار في التبديل بين متدرب وآخر مستفيدة من انخفاض رواتبهم التي لا تتجاوز “٣٠٠٠” آلاف ريال مدعومة من الدولة لغرض تقليل الكلفة وهذا يعارض تماماً الهدف الذي أنشئ من اجله برنامج تمهير وغيره من البرامج المماثلة.

ورغم أن ما سبق كان واقع الكثير من المنتسبين للبرنامج إلا أن تمهير مكن البعض في الحصول على وظيفة سواءً مع الشركة التي تم التدرب فيها أو في شركات أخرى، فهل يكوم هناك تدخل حكومي لضغط على القطاع الخاص لفرض خلق وظائف ذات دخل جيد يتماشى مع قدرات الخريجين المتدربين لضمان حياه كريمه لهم والحد من البطاله المتزايدة عام بعد اخر.

يذكر أن “تمهير” مُخصص للخريجين والخريجات الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه الذين لم يعملوا بأي وظيفة خلال الأشهر الستة الأخيرة.

