2020-02-23

ارتفاع مُفزع في أعداد ضحايا كورونا في الصين وكوريا وإيطاليا

متابعات الخليج 365 الرياض

أعلنت السلطات الصينية اليوم، ارتفاع ضحايا فيروس كورونا المستجد في البلاد، لتصل إلى 2442 شخصاً، بينما ارتفعت أعداد الإصابات المؤكدة إلى 76936 حالة، وذلك بنهاية يوم أمس السبت.

وأوضحت السلطات الصينية أنه تم حتى الآن علاج 22888 شخصًا بالفيروس المستجد “كوفيد 19”

وأصدرت لجنة الصحة الوطنية في الصين بيانًا، قالت خلاله إن لجنة شؤون الصحة تلقت بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 76 ألفا و936 شخصًا بالفيروس، منهم 51 ألفاً 606 في المستشفى.

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وأضافت أنه من بين المرضى المتواجدين في المستشفى هناك 10 آلاف و968 في حالة صحية حرجة، بينما غادر المستشفيات 22 ألفاً و888 شخصاً بعد شفائهم.

وسجلت السلطات الصحية في إقليم هوبي 96 حالة وفاة جديدة و630 إصابة بالفيروس المستجد يوم أمس فقط، مما يعني أن أعداد ضحايا الفيروس بدأت في التزايد من جديد، ليصبح عدد الوفيات الإجمالي في الإقليم 2346 شخصًا.

كما أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، عن رابع حالة وفاة بسبب كوفيد 19، إضافة إلى 123حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 556 شخصاً.

واضطرت الحكومة الإيطالية إلى إغلاق 11 بلدة غالبيتها في منطقة لومبارديا، وذلك بعد اكتشاف 79 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لقي اثنان منهم حتفهما يومي الجمعة والسبت.

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